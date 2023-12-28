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Породистий данк оборонця не врятував "Бруклін" від домашнього фіаско: момент дня в НБА

Нью-Йорк, Четвер 28 грудня 2023 14:20
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Породистий данк оборонця не врятував "Бруклін" від домашнього фіаско: момент дня в НБА Фото: Денніс Сміт-молодший набрав 14 пунктів проти "Мілуокі" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Плеймейкер "Бруклін Нетс" Денніс Сміт-молодший опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

"Перший номер" господарів запам'ятався епізодом на старті третьої чверті, коли "Бруклін" ще намагався наздогнати "Мілуокі". Він сміливо пішов до зони атаки, здолав двох опонентів і однією рукою класно поклав згори.

Утім, старань Сміта-молодшого та інших забракло для підсумкового успіху. "Бакс" просто зім'яли "Нетс" наприкінці поєдинку (144:122). Обидві команди залишаються в зоні плей-офф Східної конференції НБА.

Найрезультативнішим на паркеті став лідер "Мілуокі" Янніс Адетокунбо. Він набрав 32 очки, зробив 10 підбирань і віддав 8 передач. Сміт-молодший натомість додав у скарбничку "Брукліна" 14 очок, 7 підбирань і 8 асистів.

Хто такий Денніс Сміт-молодший

Уродженець Північної Кароліни, на студентському рівні виступав за команду місцевого університету. Обраний "Далласом" під 9-м номером на драфті НБА-2017.

Провів за "Маверікс" півтора сезони та став частиною обміну з "Нью-Йорк Нікс". Посеред сезону 2020/21 опинився в лавах "Детройта", а наступний сезон провів за "Портленд". Торік у вересні підписав контракт із "Хорнетс", а цьогоріч поповнив склад "Брукліна".

Мав трирічний контракт з американським спортивним брендом Under Armour. Близький друг Сміта-молодшого – репер Джей Коул.

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