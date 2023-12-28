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Породистый данк защитника не спас "Бруклин" от домашнего фиаско: момент дня в НБА

Нью-Йорк, Четверг 28 декабря 2023 14:20
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Породистый данк защитника не спас "Бруклин" от домашнего фиаско: момент дня в НБА Фото: Деннис Смит-младший набрал 14 пунктов против "Милуоки" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Плеймейкер "Бруклин Нетс" Деннис Смит-младший оказался наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

"Первый номер" хозяев запомнился эпизодом на старте третьей четверти, когда "Бруклин" еще пытался догнать "Милуоки". Он смело пошел в зону атаки, одолел двух оппонентов и одной рукой классно уложил сверху.

Впрочем, стараний Смита-младшего и других не хватило для итогового успеха. "Бакс" просто смяли "Нетс" в концовке поединка (144:122). Обе команды остаются в зоне плей-офф Восточной конференции НБА.

Самым результативным на паркете стал лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо. Он набрал 32 очка, сделал 10 подборов и отдал 8 передач. Смит-младший добавил в копилку "Бруклина" 14 очков, 7 подборов и 8 ассистов.

Кто такой Деннис Смит-младший

Уроженец Северной Каролины, на студенческом уровне выступал за команду местного университета. Выбран "Далласом" под 9-м номером на драфте НБА-2017.

Провел за "Маверикс" полтора сезона и стал частью обмена с "Нью-Йорк Никс". Посреди сезона 2020/21 оказался в рядах "Детройта", а следующий сезон провел за "Портленд". В сентябре прошлого года подписал контракт с "Хорнетс", а в этом году пополнил состав "Бруклина".

У него был трехлетний контракт с американским спортивным брендом Under Armour. Близкий друг Смита-младшего – рэпер Джей Коул.

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