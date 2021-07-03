Поражение Бельгии на Евро-2020: в Брюсселе произошли беспорядки, в ход пошли водяные пушки

Бельгия проиграла Италии на чемпионате Европы по футболу Евро-2020. Из-за этого в Брюсселе произошли беспорядки с участием болельщиков.

"Полиция использовала слезоточивый газ и водяные пушки, чтобы рассеять толпу молодых людей, которые устроили беспорядки в Брюсселе в пятницу вечером. Проблемы начались после четвертьфинального матча Euro 2020 между Бельгией и Италией", - говорится в сообщении.

Представитель полицейской службы Брюсселя Оливье Шлосс отметил, что болельщики начали бросать различные предметы и дымовые шашки в окна магазинов в пешеходных районах центра города.

Одного человека задержали при попытке ограбления магазина на главной торговой улице бельгийской столицы Nieuwstraat.

Полиция также вмешалась, чтобы остановить группу молодежи, напавшую на болельщиков с итальянскими флагами.

Около часа ночи с пятницы на субботу беспорядки прекратили, но силы полиции оставались на месте событий до утра.

Указано, что подобные инциденты с участием бельгийских и итальянских болельщиков прошли и в других регионах страны, в частности, в провинции Лимбург.