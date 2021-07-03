Поразка Бельгії на Євро-2020: у Брюсселі сталися заворушення, у хід пішли водяні гармати

Бельгія програла Італії на чемпіонаті Європи з футболу Євро-2020. Через це у Брюсселі сталися заворушення за участю вболівальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Brussels Times .

"Поліція використала сльозогінний газ та водяні гармати, щоб розсіяти натовп молодих людей, які влаштували безлад у Брюсселі у п’ятницю ввечері. Проблеми почалися після чвертьфінального матчу Euro 2020 між Бельгією і Італією", - сказано у повідомленні.

Представник поліцейської служби Брюсселя Олів’є Шлоссе зазначив, що вболівальники почали жбурляти різні предмети та димові шашки у вікна магазинів у пішохідних районах центру міста.

Одну особу затримали під час спроби пограбування магазину на головній торговельній вулиці бельгійської столиці Nieuwstraat.

Поліція також втрутилася, щоб зупинити групу молоді, яка напала на вболівальників з італійськими прапорами.

Близько першої ночі з п’ятниці на суботу заворушення припинили, але сили поліції залишалися на місці подій до ранку.

Вказано, що подібні інциденти за участю бельгійських та італійських вболівальників відбулися і в інших регіонах країни, зокрема, у провінції Лімбург.