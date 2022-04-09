Попытки России создать коридор между Крымом и Донбассом встречают отпор ВСУ, - Минобороны Британии

Российские операции по-прежнему сосредоточены на Донбассе, Мариуполе и Николаеве. При поддержке российских военно-морских сил продолжаются пуски крылатых ракет по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

По данным ведомства, ожидается увеличение активности российских ВВС на юге и востоке Украины в поддержку этой деятельности.

"Однако российские амбиции по созданию сухопутного коридора между Крымом и Донбассом по-прежнему наталкиваются на отпор Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, Россия продолжает наносить удары по украинским мирным жителям, таким как погибшие в результате вчерашнего ракетного удара по железнодорожной станции Краматорск на востоке Украины.