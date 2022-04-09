UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Попытки России создать коридор между Крымом и Донбассом встречают отпор ВСУ, - Минобороны Британии

Фото: наступление России на юге и востоке Украины встречает отпор ВСУ (suspilne.media)
Автор: Александр Белоус

Российские операции по-прежнему сосредоточены на Донбассе, Мариуполе и Николаеве. При поддержке российских военно-морских сил продолжаются пуски крылатых ракет по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

По данным ведомства, ожидается увеличение активности российских ВВС на юге и востоке Украины в поддержку этой деятельности.

"Однако российские амбиции по созданию сухопутного коридора между Крымом и Донбассом по-прежнему наталкиваются на отпор Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, Россия продолжает наносить удары по украинским мирным жителям, таким как погибшие в результате вчерашнего ракетного удара по железнодорожной станции Краматорск на востоке Украины.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины