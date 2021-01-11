Попытки НКРЭКУ остановить выплату долгов за "зеленую" энергию угрожают евроинтеграции, - Центр Разумкова

Фото: ветровые турбины (pixabay.com)

Намерения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 13 января запретить выплату долгов "зеленой" генерации путем кредитных средств "Укрэнерго" угрожают евроинтеграции Украины.

Об этом сообщается на странице Центра Разумкова в Facebook.

По словам эксперта центра Максима Белявского, решение регулятора, в случае его принятия, заблокирует выполнение государством своих обязательств перед всеми без исключения инвесторами в "зеленую" энергетику и будущей интеграции национальной экономики с рынками ЕС.

"Законом Украины №810-ІХ четко определена цель кредитных средств для НЭК "Укрэнерго". Не существует ни одного законодательного акта, который бы давал право Регулятору устанавливать порядок распределения средств кредитной линии субъектов хозяйствования. Таким образом, подобные запреты неурегулированные законом и могут быть обжалованы в судебном порядке. Масштабное обжалование решения НКРЭКУ приведет к очередной потере имиджа Украины, а также доверия к регулятору. Безусловно, это скажется на инвестиционной привлекательности и деловой активности", - отметил Белявский.

Он также обратил внимание, что помимо негативных экономических последствий для страны такое решение может поставить на паузу процесс евроинтеграции Украины.

"Блокирование развития альтернативной энергетики на фоне восстановления импорта электроэнергии из Белоруссии, для европейских партнеров фактически будет означать сворачивание евроинтеграционного курса нашего государства, который закреплен в Конституции Украины", - считает Белявский.

Как сообщалось, правительство в декабре 2020 года утвердил государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой "энергии.

Инвесторы в "зеленую" энергетику предположили, что государство планировало выполнить свои обязательства и своевременно погасить 40% "старого" долга (9 млрд грн), до конца 2020 года.

При этом 31 декабря 2020 года, а также 6 января НКРЭКУ пыталась утвердить постановление, в котором бы запрещалось ГП "Гарантированный покупатель" использовать перечисленные от "Укрэнерго" средства для погашения "старого" долга перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии.

По мнению ассоциаций ВИЭ, одобрение НКРЭКУ такой или подобной формулировки устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанного ими в июне 2020 года.

Напомним, сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) перед предприятиями ВИЭ не наблюдается. По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию.

Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать. По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.