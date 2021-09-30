Попытка ввести минимальный налог на землю - признак недальновидности Кабмина, - Ивченко

Народный депутат, член комитета Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики Вадим Ивченко раскритиковал инициативу Министерства аграрной политики и продовольствия о введении минимального налога на землю с каждого гектара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий нардепа.

Заявление о поддержке введения такого налога обнародовал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, обосновав налог увеличением доходов бюджета.

"Считаю подобные заявления проявлением недальновидности. Ведь это явное отсутствие стратегического видения аграрной политики в целом", - заявил Вадим Ивченко.

Народный депутат предостерегает, что такая политика правительства может сильно ударить по мелким селянам, которые могут потерять землю в пользу крупных корпораций.

"Есть риск того, что люди из-за этого налога начнут отказываться от земли. И земля будет продаваться или переходить в аренду крупным корпорациям. Это неверный подход с точки зрения сохранения сельских территорий и развития мелкого предпринимательства на селе", - подчеркнул Ивченко.

По его мнению, бороться с теневой обработкой земли надо не повышением налогового давления, а налоговыми стимулами.

"Нужно понимать, что люди не просто так ушли "в тень". Лишь стимулами можно привлечь в легальное производство сельскохозяйственной продукции единоличников. В прошлом созыве Верховная рада уже начала движение в этом направлении, приняв норму о возмещении уплаты единого социального взноса единоличникам, которые зарегистрировались как семейная ферма. Но этого недостаточно", - уверен народный депутат.

Вадим Ивченко предлагает предусмотреть возможность отсрочки или компенсации налога, в случае если он будет введен.

"Стоит дать отсрочку уплаты налога за один гектар - на два года для новых зарегистрированных семейных ферм - или ввести его компенсацию. Только через определенный промежуток времени, в течение которого новые семейные фермеры уже будут получать определенные доходы, они будут обязаны платить налог. Именно такая политика будет правильной", - убежден Ивченко.