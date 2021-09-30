Спроба запровадити мінімальний податок на землю - ознака недалекоглядності уряду, - Івченко

Народний депутат, член комітету Верховної ради з питань аграрної і земельної політики Вадим Івченко розкритикував ініціативу Міністерства аграрної політики і продовольства щодо запровадження мінімального податку на землю з кожного гектара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар нардепа.

Заяву щодо підтримки запровадження такого податку оприлюднив міністр аграрної політики і продовольства України Роман Лещенко, обґрунтувавши податок збільшенням доходів бюджету.

"Вважаю подібні заяви проявом недалекоглядності. Адже це явна відсутність стратегічного бачення аграрної політики в цілому", - заявив Вадим Івченко.

Народний депутат застерігає, що така політика уряду може сильно вдарити по дрібних селянах, які можуть втратити землю на користь великих корпорацій.

"Є ризик того, що люди через цей податок почнуть відмовлятися від землі. І земля буде або продаватись, або переходити в оренду великим корпораціям. Це невірний підхід з точки зору збереження сільських територій і розвитку дрібного підприємництва на селі", - наголосив Івченко.

На його думку, боротися з тіньовим обробітком землі треба не підвищенням податкового тиску, а податковими стимулами.

"Потрібно розуміти, що люди не просто так пішли "в тінь". Лише стимулами можна залучити в легальне виробництво сільськогосподарської продукції одноосібників. В минулому скликанні Верховна рада вже почала рух в цьому напрямку, прийнявши норму щодо відшкодування сплати єдиного соціального внеску одноосібникам, які зареєструвались як сімейна ферма. Але цього недостатньо", - впевнений народний депутат.

Вадим Івченко пропонує передбачити можливість відстрочки або компенсації податку, у разі якщо його буде запроваджено.

"Варто дати відстрочку сплати податку за один гектар - на два роки для нових зареєстрованих сімейних ферм - або запровадити його компенсацію. Лише через певний проміжок часу, протягом якого нові сімейні фермери вже отримуватимуть певні доходи, вони будуть зобов’язані сплачувати податок. Саме така політика буде правильною", - переконаний Івченко.