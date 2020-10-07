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Попытка шантажа: МИД России о намерениях Германии и Франции ввести санкции

Автор: Дмитрий Левицкий

Решение о подготовке санкций против России за отравление оппозиционера Алексея Навального свидетельствует о нежелании Германии и Франции считаться с фактами. Москва расценивает это как угрозы и попытку шантажа.

Такое заявление сделала пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает пресс-служба ведомства.

По словам Захаровой, сейчас якобы формируется "антироссийская коалиция", которую возглавляют Берлин и Париж.

"Франция и ФРГ теперь становятся во главе "антироссийской коалиции", которая формируется в Евросоюзе, вопреки заверениям, что неоднократно звучали ранее из Парижа и Берлина, в приверженности партнерству с Россией", - подчеркнула она.

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Захарова также пригрозила "сделать выводы", если Германия и Франция не пересмотрят своего решения по санкциям.

"В любом случае "бизнес как всегда" с Берлином и Парижем не считаем возможным", - добавила пресс-секретарь российского МИД.

Напомним, сегодня МИД Франции сообщил, что Берлин и Париж начали подготовку санкций против России за отравление Навального.

Накануне специалисты Организации по запрету химического оружия подтвердили отравление Навального химическими веществами. В организме Навального обнаружили биомаркер ингибиторы холинэстеразы.

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Новости Украины ФранцияГерманияНавальныйотравлениеСанкции против России