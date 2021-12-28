Попытка подавить свободу слова: США и Британия осудили ликвидацию "Мемориала" в России

Посол США в России Джон Салливан осудил решение Верховного суда РФ о ликвидации правозащитного общества "Мемориал". С аналогичным заявлением выступило британское посольство в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства США и Telegram дипмиссии Великобритании.

"Сегодняшнее решение Верховного суда России о закрытии "Международного Мемориала" - одной из старейших и наиболее известных российских правозащитных организаций - это вопиющая и трагическая попытка подавить свободу слова и стереть историю", - написал Салливан.

Его поддержали в британском посольстве. Там назвали ликвидацию "Мемориала" тяжелым ударом по независимым голосам в России.

"Это явная попытка запретить важные исторические исследования и подавить свободу слова", - подчеркнули в посольстве Великобритании.