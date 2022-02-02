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Попытка госпереворота в Гвинее-Бисау: стало известно о жертвах

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Гвинея-Бисау, Среда 02 февраля 2022 23:50
Попытка госпереворота в Гвинее-Бисау: стало известно о жертвах Фото: в результате переворота в Гвинеи-Бисау погибли люди (twitter.com/Naija)
Автор: Наталья Скороход

В результате попытки государственного переворота в Гвинее-Бисау погибли люди. Как известно, 2 февраля президент страны Умару Сисоку Эмбало сообщил о том, что его пытались убить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Сейчас в стране расследуют убийство 11 человек, которые были застрелены в момент нападения на президента.

По информации AFP, среди погибших числятся что шесть солдат. Об этом сообщил изданию военный источник. Однако точно неизвестно, к какой из сторон относятся бойцы - то ли они нападали на президента, то ли защищали его.

Сам Эмбало не пострадал во время пятичасовой перестрелки. Он назвал нападение заговором с целью свержения правительства.

Нападение на правительственные здания произошло в тот момент, когда Эмбало и его премьер-министр присутствовали на заседании кабинета министров.

Напомним, что в Гвинее-Бисау пытались убить президента. Он назвал это попыткой госпереворота.

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