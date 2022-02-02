Попытка госпереворота в Гвинее-Бисау: стало известно о жертвах
В результате попытки государственного переворота в Гвинее-Бисау погибли люди. Как известно, 2 февраля президент страны Умару Сисоку Эмбало сообщил о том, что его пытались убить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.
Сейчас в стране расследуют убийство 11 человек, которые были застрелены в момент нападения на президента.
По информации AFP, среди погибших числятся что шесть солдат. Об этом сообщил изданию военный источник. Однако точно неизвестно, к какой из сторон относятся бойцы - то ли они нападали на президента, то ли защищали его.
Сам Эмбало не пострадал во время пятичасовой перестрелки. Он назвал нападение заговором с целью свержения правительства.
Нападение на правительственные здания произошло в тот момент, когда Эмбало и его премьер-министр присутствовали на заседании кабинета министров.
Напомним, что в Гвинее-Бисау пытались убить президента. Он назвал это попыткой госпереворота.