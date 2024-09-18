Популярний в Україні електромобіль стане гібридом з бензиновим мотором: подробиці

Материнська компанія Geely оголосила, що додасть у модельну лінійку Zeekr модель з ДВС, оскільки гібриди стають дедалі популярнішими в Китаї через великий запас ходу, яким не можуть похвалитися електромобілі. Днями в об'єктив китайських фотошпигунів потрапив закамуфльований ліфтбек Zeekr 001 з гібридною силовою установкою, що проходить дорожні випробування.

На капоті в минулому електромобіля шпигуни помітили наклейку з написом Hybrid Electric Vehicle, що вказує на незвичайну для Zeekr силову установку. Наскільки дозволяє судити камуфляж, зовні гібрид нічим не відрізняється від електричного варіанта.

Гендиректор Zeekr Енді Ан анонсував появу першого гібрида в лінійці марки у 2025 році. За його словами, силова установка новинки буде поєднувати в собі переваги плагін-гібридів і електромобілів.

За даними джерел у компанії, двигун внутрішнього згоряння підключатиметься до коліс тільки на високих швидкостях, а в решту часу генеруватиме електроенергію. Це має зробити гібридний Zeekr економічнішим за конкурентів.

За даними Car News China, 001 все ж таки буде не першим гібридом Zeekr. Роль первістка залишать флагманському кросоверу під індексом EX1E – це буде повнорозмірний кросовер, якому пророкують схожість з Rolls-Royce Cullinan.