Популярність 8 березня в Україні впала удвічі: скільки святкують у 2025 році

"Це може свідчити про певне стабілізування ставлення до свята після періоду різкого падіння", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають соціологи, попри загальне зниження, 8 березня залишається важливим для частини суспільства. Є також певна регіональна диференціація за регіоном, в якому респондент проживав до початку повномасштабної війни: на Заході свято популярне серед 6% населення, в Центрі серед 24%, на Півдні - 32% і на Сході - 40%. Стать і вік не впливають на популярність цього свята.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування серед 1000 респондентів 4-9 лютого 2025 року. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів - це ВПО, які переїхали з окупованих територій). Також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Міжнародний жіночий день, який відзначається 8 березня, - це свято, присвячене боротьбі жінок за рівні права, гендерну рівність і визнання їхнього внеску в суспільство. Воно бере свій початок із жіночих рухів початку XX століття

Міжнародний жіночий день є офіційним державним вихідним у пострадянських країнах та деяких країнах Азії та Африки.

Міжнародний жіночий день 8 березня залишається офіційним святковим днем в Україні. Водночас цього року додаткового вихідного не буде через воєнний стан в країні.

До війни, у 2017 році, 8 березня було одним з найбільш улюблених, його відзначали приблизно половина українців (49%).