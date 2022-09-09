Популизм - опухоль демократии, которая возвращает общество в каменный век, - Березенко

Популизм - опухоль демократического общества, которая продолжает прогрессировать. Война в Украине еще раз продемонстрировала слабость общественных институций касательно борьбы с популизмом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на основателя Института когнитивного моделирования (Киев) и Института глобальной трансформации (Брюссель) Виктора Березенко во время прошедшего в польском Карпаче 31st Economic Forum.

"Сейчас ракеты, пули и снаряды убивают украинцев, а популисты в политике, бизнесе и религии говорят: "Ничего личного, только бизнес". Эти слова повторяют международные организации и компании, которые продолжают инвестировать в РФ, но публично подменяют понятия и манипулируют популистскими заявлениями о сотрудничестве со страной-агрессором. Но когда беда придет в их дом и начнет уносить их привычную жизнь, близких и родных, они скажут: "Жизнь не справедлива". Популизм убивает. Ведь каждый евро уплаченных в РФ налогов идет на изготовление ракет, бомб и танков", - заявил Виктор Березенко.

По его мнению, доступность цифровых медиа является одним из решающих факторов в нынешней простоте донесения популистских месседжей, формировании нужных нарративов, основанных на политико-экономических, культурных и социо-психологических уязвимостях общества и манипулировании страхами и эмоциями.

Популярность социальных сетей позволяет быстро распространять любые сообщения, в том числе вредящие обществу. Но это уже вопрос ответственности владельцев этих ресурсов.

"Мир изменился. Вместе с геополитическими вызовами и угрозами, которые появились с развитием киберцифрового мира, мы обладаем новыми знаниями и инструментами для искоренения деструктивных и неработающих моделей общественно-политических устоев. Однако для этого мы должны быть готовы меняться и принимать новые правила реальности", - подчеркивает эксперт.

Березенко резюмирует, что пока не видит признаков или предпосылок уменьшения спроса на популизм в мире. Именно поэтому необходимо осознавать последствия, к которым приводит популизм, говорить об этом, учить людей критически мыслить, чтобы предотвращать катастрофы в будущем.