ua ru
Пт, 09 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Популізм - це пухлина демократії, яка повертає суспільство в камʼяний вік, - Березенко

Новость на русском →
П'ятниця 09 вересня 2022 16:23
Популізм - це пухлина демократії, яка повертає суспільство в камʼяний вік, - Березенко Фото: Віктор Березенко, засновник Інституту когнітивного моделювання (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Популізм - пухлина демократичного суспільства, яка продовжує прогресувати. Війна в Україні ще раз продемонструвала слабкість громадських інституцій щодо боротьби з популізмом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засновника Інституту когнітивного моделювання (Київ) та Інституту глобальної трансформації (Брюссель) Віктора Березенка під час 31st Economic Forum, що пройшов у польському Карпачі.

"Зараз ракети, кулі та снаряди вбивають українців, а популісти в політиці, бізнесі та релігії кажуть: "Нічого особистого, тільки бізнес". Ці слова повторюють міжнародні організації та компанії, які продовжують інвестувати у РФ, але публічно підмінюють поняття і маніпулюють популістськими заявами про співпрацю з країною-агресором. Але коли біда прийде в їхній дім і почне забирати їхнє звичне життя, близьких та рідних, вони скажуть: “Життя не справедливе”. Популізм вбиває. Адже кожен євро сплачених у РФ податків іде на вироблення ракет, бомб та танків", - заявив Віктор Березенко.

На його думку, доступність цифрових медіа є одним із вирішальних факторів у нинішній простоті донесення популістських меседжів, формуванні потрібних наративів, заснованих на політико-економічних, культурних та соціо-психологічних вразливостях суспільства та маніпулюванні страхами й емоціями.

Поширеність соціальних мереж дозволяє швидко розповсюджувати будь-які повідомлення, зокрема ті, що шкодять суспільству. Але це вже питання відповідальності власників цих ресурсів.

"Світ змінився. Разом із геополітичними викликами та загрозами, які зʼявилися з розвитком кіберцифрового світу, ми володіємо і новими знаннями та інструментами для викорінення деструктивних та непрацюючих моделей суспільно-політичних устоїв. Проте для цього ми маємо бути готовими змінюватися і приймати нові правила реальності", - підкреслює експерт.

Березенко резюмує, що поки не бачить ознак або передумов зменшення попиту на популізм у світі. Саме тому необхідно усвідомлювати наслідки, до яких призводить популізм, говорити про це, вчити людей критично мислити, щоб запобігати катастрофам у майбутньому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Звільнення Куп'янська: чому він важливий і чи реально це за 72 години
Звільнення Куп'янська: чому він важливий і чи реально це за 72 години
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі