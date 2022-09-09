Популізм - це пухлина демократії, яка повертає суспільство в камʼяний вік, - Березенко

Популізм - пухлина демократичного суспільства, яка продовжує прогресувати. Війна в Україні ще раз продемонструвала слабкість громадських інституцій щодо боротьби з популізмом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засновника Інституту когнітивного моделювання (Київ) та Інституту глобальної трансформації (Брюссель) Віктора Березенка під час 31st Economic Forum , що пройшов у польському Карпачі.

"Зараз ракети, кулі та снаряди вбивають українців, а популісти в політиці, бізнесі та релігії кажуть: "Нічого особистого, тільки бізнес". Ці слова повторюють міжнародні організації та компанії, які продовжують інвестувати у РФ, але публічно підмінюють поняття і маніпулюють популістськими заявами про співпрацю з країною-агресором. Але коли біда прийде в їхній дім і почне забирати їхнє звичне життя, близьких та рідних, вони скажуть: “Життя не справедливе”. Популізм вбиває. Адже кожен євро сплачених у РФ податків іде на вироблення ракет, бомб та танків", - заявив Віктор Березенко.

На його думку, доступність цифрових медіа є одним із вирішальних факторів у нинішній простоті донесення популістських меседжів, формуванні потрібних наративів, заснованих на політико-економічних, культурних та соціо-психологічних вразливостях суспільства та маніпулюванні страхами й емоціями.

Поширеність соціальних мереж дозволяє швидко розповсюджувати будь-які повідомлення, зокрема ті, що шкодять суспільству. Але це вже питання відповідальності власників цих ресурсів.

"Світ змінився. Разом із геополітичними викликами та загрозами, які зʼявилися з розвитком кіберцифрового світу, ми володіємо і новими знаннями та інструментами для викорінення деструктивних та непрацюючих моделей суспільно-політичних устоїв. Проте для цього ми маємо бути готовими змінюватися і приймати нові правила реальності", - підкреслює експерт.

Березенко резюмує, що поки не бачить ознак або передумов зменшення попиту на популізм у світі. Саме тому необхідно усвідомлювати наслідки, до яких призводить популізм, говорити про це, вчити людей критично мислити, щоб запобігати катастрофам у майбутньому.