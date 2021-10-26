Популистские обвинения в отношении "Роттердам+" не подействовали на ВАКС, - адвокат

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не принял во внимание популистские и голословные обвинения в адрес формулы "Роттердам+", который в течение 15 заседаний изучал предоставленные сторонами материалы дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката по делу Натальи Дригваль в колонке для издания " Обозреватель ".

"Все обвинения в отношении формулы ценообразования на уголь, которые зачастую имели популистский характер, не возымели влияния на Высший антикоррупционный суд. Состоялся открытый публичный процесс, который транслировался в прямом эфире на YouTube. Состоялось более 15 заседаний, что позволило суду полностью ознакомиться с материалами дела и принять решение максимально взвешенно и объективно", - сообщила адвокат.

Она подчеркнула, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) после тщательного анализа всех материалов досудебного расследование не установила нарушение законодательства при принятии этой формулы. Более того, все государственные экспертизы не подтвердили предполагаемое следствием нанесение убытков от действия "Роттердам+".

"В итоге позиция НАБУ относительно некорректности включения затрат на логистику угля в формулу "Роттердам+" не была подтверждена ни одной экономической экспертизой. В итоге ВАКС по сути подтвердил незаконность уголовного преследования по делу "Роттердам+". Лозунги остались лозунгами, а ВАКС выполнил свою функцию и руководствовался нормами закона", - добавила адвокат.