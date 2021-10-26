Популистские обвинения в отношении "Роттердам+" не подействовали на ВАКС, - адвокат

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не принял во внимание популистские и голословные обвинения в адрес формулы "Роттердам+", который в течение 15 заседаний изучал предоставленные сторонами материалы дела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката по делу Натальи Дригваль в колонке для издания "Обозреватель".
"Все обвинения в отношении формулы ценообразования на уголь, которые зачастую имели популистский характер, не возымели влияния на Высший антикоррупционный суд. Состоялся открытый публичный процесс, который транслировался в прямом эфире на YouTube. Состоялось более 15 заседаний, что позволило суду полностью ознакомиться с материалами дела и принять решение максимально взвешенно и объективно", - сообщила адвокат.
Она подчеркнула, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) после тщательного анализа всех материалов досудебного расследование не установила нарушение законодательства при принятии этой формулы. Более того, все государственные экспертизы не подтвердили предполагаемое следствием нанесение убытков от действия "Роттердам+".
"В итоге позиция НАБУ относительно некорректности включения затрат на логистику угля в формулу "Роттердам+" не была подтверждена ни одной экономической экспертизой. В итоге ВАКС по сути подтвердил незаконность уголовного преследования по делу "Роттердам+". Лозунги остались лозунгами, а ВАКС выполнил свою функцию и руководствовался нормами закона", - добавила адвокат.
Ранее сообщалось, что 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.
Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.
Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.
Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.