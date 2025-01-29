Популісти у владі: експерти пояснили, як змінюються їхні стратегії та ідеологія

Наразі у світі немає єдиної моделі як популісти змінюються, намагаючись прийти до влад. Однак вже можна виділити кілька трендів у таких змінах.

Як зазначається у статті, наразі популісти неминуче зменшують радикальність своїх поглядів, аби заручитися підтримкою більшої кількості виборців.

На думку професора міжнародних відносин Радбодського університету Неймеґена Бертьяна Фербеека, зменшення радикальності відбулося в країнах, де кілька популістських партій змагаються за одні й ті самі голоси. Це змушує їх конкурувати, зміщуючи одних до центристської позиції, а інших до більш радикальної.

"Приміром, це випадок Італії, де партія Мелоні стала трохи менш радикальною, а "Ліга" - більш радикальною. У 2023 році так було в Нідерландах, коли "Партія свободи" пропонувала бути більш поміркованою щодо Європи та ісламу (принаймні на словах), а "Форум за демократію" був більш радикальним", - вважає експерт.

Що стосується Франції, то там зменшення радикальності "Національного об'єднання" є дуже довгим процесом, який відбувся не за останній рік. Партія уже відмовилася від ідеї виходу Франції з Євросоюзу, потім відкинула ідею виходу із зони євро.

"Ми бачимо, що "Національне об'єднання" хоче трансформувати свій імідж і стати класичною правою партією, - сказала виданню Мітрофанова, – якщо це вдасться, то партія матиме шанси прийти до влади. Але поки залишається цей імідж крайності, це лякає французьку консервативну громадськість. Але передбачити цю еволюцію достатньо важко", - сказала науковий співробітник Університету "Ліон 3" імені Жана Мулена Оксана Мітрофанова

В цьому контексті для популістів головний виклик - як знайти баланс між залученням нових виборців та збереженням старого, радикального електорату. І тут багато чого залежить від місця у правлячій коаліції, яке займають популістські партії. "Головні партії" більше схильні зміщуватися до поміркованості, а їх молодші партнери - ставати радикальнішими.

"У випадку з Мелоні ви – головна партія, і ви фактично керуєте урядом. Якщо ви очолюєте уряд, ви можете отримати певну свободу. Якщо ви стаєте молодшим партнером, то ризик полягає в тому, що вам доведеться піти на компроміс із основною партією. І якщо компромісів буде надто багато, ви можете втратити своїх виборців. Бо ваші виборці мобілізовані вашим радикалізмом", – пояcнив виданню асоційований професор європейських студій Тартуського університету Стефано Брагіролі.