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Попри заборони ООН. У Литві почали зносити найбільший пам'ятник військам СРСР

Фото: у Вільнюсі знесуть меморіал на Антакальніському кладовищі (lrt.lt)
Автор: Наталія Юрченко

У столиці Литви почали демонтаж найбільшого пам'ятника військам СРСР. Раніше роботи відкладали через заборону ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

У Вільнюсі почали зносити стелу на Антакальніському кладовищі. Роботи можуть зайняти близько трьох тижнів.

"Стели Антакальніського кладовища не обваляться так виразно, як обвалився нещодавно найбільший радянський пам'ятник у Ризі. Як і планували, стели зніматимуть організовано, окремими сегментами. Для цього може знадобитися до трьох тижнів", - зазначив мер Вільнюса Ремігіюс Шимашюс.

Демонтаж пам'ятника відкладали через заборони ООН. Минулого тижня Міністерство юстиції Литви повідомило, що Комітет з прав людини ООН залишив під охороною стелу у Вільнюсі. Причиною цього було звернення нібито "етнічних росіян".

Проте мерія Вільнюса вирішила знести пам'ятник, заявивши, що Комітет ООН був введений в оману. Знесений меморіал передадуть Національному музею Литви.

Нагадаємо, Одеська міськрада підтримала рішення про демонтаж пам’ятника Катерині II.

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