Попри війну та замінування. Аграрії отримали рекордну врожайність за всю історію України

Сольський зазначив, що попри важкий воєнний час і складні обставини більшість аграріїв планують і надалі займатись своєю справою.

"Українські фермери показали усьому світу наскільки вони тверді, професійні, витривалі й цілеспрямовані люди. І навіть у такий важкий рік отримали з одного гектара рекордну врожайність за всю історію України. Погода звичайно допомогла, але без героїчної роботи аграріїв ми б не отримали таких результатів", - наголосив міністр.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Міністерство аграрної політики України вчергове підвищило прогноз врожаю цього року через рекордну врожайність зернових.

Зазначимо, що високий урожай цього року був одним з основних чинників низької інфляції у другій половині 2023 року, яка впала до 5,1% - найнижчого рівня з 2020 року.

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