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Попри те, хто переможе на виборах у США, підтримка України залишатиметься незмінною, - Девід Л. Грандж

Вівторок 23 липня 2024 14:40
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Попри те, хто переможе на виборах у США, підтримка України залишатиметься незмінною, - Девід Л. Грандж Фото: голова наглядової ради авіакомпанії Constanta Девід Л. Грандж
Автор: Олександр Мороз

Варіант розвитку подій, у разі якого Росія може завоювати всю територію України, нині неможливий.

Про це заявив генерал-майор армії США у відставці, голова наглядової ради авіакомпанії Constanta Девід Л. Грандж, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NV.ua.

"Цього ніхто не допустить. Існує багато спекуляцій щодо того, чи новий президент США - чи то кандидат від демократів, чи то Трамп - підтримуватиме Україну. Обидва кандидати робитимуть. Якщо говорити про Трампа, то він зацікавлений у підтримці України. Це прагматика, адже Україна має стратегічно важливі з погляду геополітики розташування та ресурси, і зараз є союзником США", – сказав він.

Він також зазначив, що Україна має зробити все, щоб домогтися миру на власних умовах. Бо інакше загроза з боку росії й далі існуватиме, і Україна не зможе нормально розвиватися.

Девід Л. Грандж зазначив, що нині потрібно впливати на росію всіма можливими способами, працювати варто в різних напрямках: дипломатія, інформаційна війна, розвідка, кібербезпека, військовий аспект та економіка.

Оцінюючи перспективи надходження інвестицій в Україну, він зазначив, що вміння будувати бізнес навіть у складні часи є конкурентною перевагою українських підприємців. Тому країна має залучати інвесторів і створювати сприятливі умови для розвитку бізнесу.

"Я не знаю жодної країни, яка б не стикалася з важкими проблемами, зокрема і в США. Україна є дуже важливою з погляду геополітики, а українці мають ті унікальні знання та досвід, які допоможуть інвесторам, бізнесменам отримати прибуток у компанії навіть в умовах війни", – сказав генерал-майор.

Попри те, хто переможе на виборах у США, підтримка України залишатиметься незмінною, - Девід Л. Грандж

Фото: надано пресслужбою авіакомпанії CONSTANTA

Девід Л. Грандж очолив наглядову раду української авіакомпанії Constanta у квітні 2024 року. У США він відомий як легендарна особистість, у минулому Д. Л. Грандж також був постійним консультантом державного та приватного сектору США й інших країн з питань оцінки безпеки на Близькому Сході, у Північній Африці та в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

В Україні Девід Л. Грандж відомий насамперед як співзасновник фонду Osprey Global Solutions Ukraine, ініціатор та інструктор безкоштовного навчання українських військовослужбовців із розмінування, знешкодження вибухонебезпечних пристроїв і надання екстреної медичної допомоги за стандартами НАТО.

Компанія Constanta, заснована 1998 року, спеціалізується на наданні авіаційної підтримки для миротворчих і гуманітарних місій по всьому світу. Співвласником авіакомпанії Constanta є Роман Мілешко, колишній офіцер ЗСУ, авіатор у третьому поколінні, підприємець.

Роман Мілешко є власником групи компаній авіаційної галузі, визнаних критично важливими об'єктами для економіки України. Авіакомпанія Constanta має офіційний статус авіаційного перевізника Організації Об'єднаних Націй і є найбільшим у світі оператором літаків Антонов Ан-26.

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