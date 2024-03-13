Попри складну мову. Чому в Данії працевлаштувалися багато українців

Поки у Німеччині українських біженців навчають мови, у сусідній Данії успішно працевлаштовують. У Данському королівстві мають роботу 55% втікачів від війни в Україні.

Що сприяє швидкому працевлаштуванню українців у Данії порівняно з Німеччиною, РБК-Україна розповідає з посиланням на wiwo.de .

У Німеччині влада має на меті працевлаштувати 200 тисяч українських біженців, але цього поки не вдається досягти. У цій країні 620 тисяч українців зареєстровані як безробітні, 417 тисяч із них активно шукають роботу. Але рівень працевлаштування серед українських біженців залишається низьким – 21%.

Однією із причин є "лінійний" процес інтеграції у Німеччині: спершу вивчення мови, а потім пошук роботи. На додачу отримання виплат нарівні з громадянами. Тому в Німеччині лише очікують на вихід на ринок праці тих українців, які закінчили інтеграційні курси із рівнем німецької мови B1.

Тим часом у Данії на початку хвилі біженців запровадили масштабну ініціативу Jobguide Ukraine із забезпечення роботою. Вакансії, для яких було достатньо знання англійської мови, були розміщені англійською мовою. А уроки з данської мови проводили після роботи.

Завдяки цьому у 2022 році у Данії працювали половина українських біженців, зараз це 55%. Хоча данська мова як іноземна вважається ще складнішою для вивчення, ніж німецька, зазначає видання.

"Головним пріоритетом уряду був якнайшвидший початок роботи. Багато людей починають працювати, не вивчивши мову", – зазначив речник Міністерства інтеграції Данії.

Водночас Данія також надала спеціальні стимули – українські біженці мають право на соціальну допомогу. Але муніципалітети, які працевлаштовували іноземців, отримували фінансову компенсацію від федерального уряду за свої зусилля.

У Данії є регіональні відмінності в успішності працевлаштування українців. Копенгагенський регіон інтегрував на ринок праці трохи більше 40% українців, а Ютландія змогла працевлаштувати 73% біженців.

У Данії ринок праці вважається більш гнучким, ніж у Німеччині: роботодавці мало ризикують, коли наймають нових працівників.