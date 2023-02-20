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Попри санкції. РФ продає зброю на виставці в Абу-Дабі, - AP

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Понеділок 20 лютого 2023 19:12
Попри санкції. РФ продає зброю на виставці в Абу-Дабі, - AP Фото: РФ продає зброю на виставці в Абу-Дабі, попри санкції (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Незважаючи на міжнародні санкції, Росія виставила на продаж зброю на ярмарку озброєнь в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, одна з найбільш представницьких міжнародних виставок озброєнь IDEX (The International Defence Exhibition) проводиться раз на два роки.

IDEX і раніше відзначалася тим, що приймала осіб і компанії, які на Заході вважаються проблемними. Колишнього лідера Судану, якого звинувачували у воєнних злочинах, Омара аль-Башира бачили на цій виставці у 2017 році, лідера Чечні Рамзана Кадирова - у 2019 і 2021 роках. Цьогорічна подія привернула увагу лівійця Халіфи Хафтара, командувача самопроголошеної "Лівійської національної армії", проти якої триває судовий процес у США за звинуваченнями в організації невибіркових нападів на мирних жителів, тортурах і вбивствах політичних опонентів.

Цьогоріч на заході помітили міністра торгівлі і промисловості Росії Дениса Мантурова, який перебуває під санкціями США і Британії.

З екрану на виставці російські представники розповідали про потужність російських зенітно-ракетних систем, подібних до тих, які зараз використовуються для ударів по містах в Україні. Продавці демонстрували в ОАЕ також автомати Калашникова.

Біля російського намету розмістили турецький безпілотник Bayraktar. А за декілька хвилин ходьби - модель американської протитанкової ракети Javelin. Обидва застосовуються в Україні. Армія США також показала батарею ракет Patriot на виставці.

Зазначається, що російські гроші, попри санкції, продовжують надходити на ринок нерухомості Дубая. Щоденні авіарейси між Еміратами та Москвою тривають, що сприяє втечам від мобілізації і поїздкам російської еліти.

Міністерство фінансів США раніше висловило занепокоєння щодо кількості російської готівки, яка надходить до країни Аравійського півострова.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у ЄС пропонують розширити повноваження блоку для протидії обходу санкцій проти Росії.

Окрім того, США посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб вони обмежили торгові зв'язки з Росією.

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