Попри санкції і тиск, РФ продовжує тестувати на території України нову зброю, - Подоляк

Російська Федерація вважає, що має право тестувати на цивільних своє нове озброєння. Це відбувається попри санкції і обмеження.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Як пояснив Подоляк, Російська Федерація вважає, що має право продовжувати тестувати нове озброєння через те, що немає належної відповіді на це.

"Наприклад, на іноземний контингент у війні, чи міжконтинентальний удар по цивільному населенню, чи системні ракетні удари по критичній інфраструктурі. Все це, до речі, заборонено правилами ведення війни. Але Росія не отримує жодної відповіді", - зауважив Подоляк.

Він звернув увагу на те, що попри всі обмеження, Росія навпаки продовжує торгувати на глобальних ринках.

"Так, "Газпромбанк" закрили, але це не означає, що Росія не може обходити і торгувати сирою нафтою," - підкреслив він.

Санкції проти Росії

Санкції проти Росії, запроваджені через війну в Україні, стали одним із ключових інструментів міжнародного тиску. Західні країни, включно з ЄС, США, Великою Британією, Канадою та іншими союзниками, запровадили обмеження на експорт високотехнологічної продукції, заморозили активи російських чиновників, олігархів і державних компаній, а також виключили деякі російські банки з глобальної платіжної системи SWIFT. Мета цих санкцій - обмежити фінансові та технологічні ресурси Росії, необхідні для ведення війни.

ЄС запровадили обмеження на імпорт російської нафти та газу, встановили стелю цін на нафту, щоб скоротити прибутки Москви. Водночас запроваджено заборони на доступ до іноземних технологій для розвідки й видобутку нових родовищ. Це має на меті довгострокове послаблення економіки Росії.