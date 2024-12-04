Российская Федерация считает, что имеет право тестировать на гражданских свое новое вооружение. Это происходит несмотря на санкции и ограничения.

Как пояснил Подоляк, Российская Федерация считает, что имеет право продолжать тестировать новое вооружение из-за того, что нет надлежащего ответа на это.

"Например, на иностранный контингент в войне, или межконтинентальный удар по гражданскому населению, или системные ракетные удары по критической инфраструктуре. Все это, кстати, запрещено правилами ведения войны. Но Россия не получает никакого ответа", - отметил Подоляк.

Он обратил внимание на то, что несмотря на все ограничения, Россия наоборот продолжает торговать на глобальных рынках.

"Да, "Газпромбанк" закрыли, но это не значит, что Россия не может обходить и торговать сырой нефтью," - подчеркнул он.

Санкции против России

Санкции против России, введенные из-за войны в Украине, стали одним из ключевых инструментов международного давления. Западные страны, включая ЕС, США, Великобританию, Канаду и других союзников, ввели ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции, заморозили активы российских чиновников, олигархов и государственных компаний, а также исключили некоторые российские банки из глобальной платежной системы SWIFT. Цель этих санкций - ограничить финансовые и технологические ресурсы России, необходимые для ведения войны.

ЕС ввели ограничения на импорт российской нефти и газа, установили потолок цен на нефть, чтобы сократить доходы Москвы. В то же время введены запреты на доступ к иностранным технологиям для разведки и добычи новых месторождений. Это имеет целью долгосрочное ослабление экономики России.