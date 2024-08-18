Попри обстріли енергетики повернули світло ще у 3 населених пункти Донеччини, - ДТЕК

"Попри постійну небезпеку, енергетикам ДТЕК Донецькі електромережі протягом доби вдалося повернути електропостачання 2368 родинам у 3 населених пунктах Донеччини", - зазначили в компанії.

Енергетики роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження, зазначили в компанії. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, минулого тижня енергетикам ДТЕК Ріната Ахметова вдалося повернути світло понад 54 тисяч родин, чиї домівки знеструмлювалися через обстріли у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.