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Попри невдалий заколот ПВК "Вагнера" продовжує вербувати найманців по всій Росії, - BBC

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П'ятниця 30 червня 2023 00:42
Попри невдалий заколот ПВК "Вагнера" продовжує вербувати найманців по всій Росії, - BBC Фото: ПВК "Вагнера" продовжує вербувати найманців у свої ряди по всій РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Незважаючи на невдалу спробу заколоту в Росії та передослокацію в Білорусь, приватна військова кампанія "Вагнера" продовжує вербувати найманців у свої ряди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Журналісти BBC сконтактували із десятком центрів вербування "Вагнера", які розташовані в Росії. Від імені брата, який нібито є на контракті у ПВК, вони запитували про можливість приєднатися до них і воювати в Україні.

У всіх центрах вербування повідомили, що вони працюють у звичному режимі. Також наголосили, що новобранці укладають контракти безпосередньо з компанією Пригожина, а не з Міністерством оборони Російської Федерації. Хоча після невдалого заколоту Путін заявив, що "вагнерівці" можуть перейти на контракти до Міноборони.

"Це абсолютно ніякого відношення до міністерства оборони не має. Нічого не зупинилося, ми продовжуємо набирати", - сказав чоловік зі спортклубу "Спарта" у Волгограді, який займається вербуванням в ряди ПВК "Вагнера".

Також, в Мурманську у спортивному клубі "Вікінг" підтвердили, що все ще найбирають найманців для відправки в Україну.

"Так, ми набираємо туди. Якщо хтось хоче поїхати, потрібно просто подзвонити мені, і ми призначимо день", - сказала журналістам жінка із центру вербування.

Зазначається, що зарплата "вагнерівців" становить в районі 240 000 рублів на місяць, контракти укладають на 6 місяців.

Бунт Пригожина та передислокація в Білорусь

Пригожин звинуватив міністра оборони РФ Сергія Шойгу, з яким має тривалу ворожнечу, в навмисному ударі по "вагнерівцях" і оголосив так званий "марш справедливості", заявляючи, що дістанеться Москви. Однак заколот завершився в той же день, коли розпочався.

Лідер ПВК "Вагнера" домовився із білоруським диктатором Олександром Лукашенком про перехід бойовиків до польових таборів у Білорусі. В інституті вивчення війни вважають, що угода, яка була укладена між Пригожиним та Кремлем за посередництва Лукашенка ще остаточно не погоджена.

ЗМІ опублікували супутникові знімки таборів у Білорусі, де можуть розмістити "вагнерівців". З'явилася інформація про те, що в країні проводять ремонт колишньої військової частини у селі Цель Осиповичського району.

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