Попри дохід в понад 100 млрд гривень, УЗ закінчила рік із збитком в 4,2 млрд

УЗ торік отримала 102,9 млрд грн доходу (+11% за рік). Втім, за підсумками року компанія все одно вийшла у збитки: 4,2 млрд грн.

Всього за підсумком року 10 найкращих компаній у сфері транспорту і пошти отримали 243,7 млрд грн доходу. За рік їхній сукупний дохід зріс на 11,7%. З них половина компаній-лідерів належить державі, і саме на них припадає понад 70% сукупного доходу топу: 171,9 млрд грн.

Нагадаємо, раніше експерти ринку вказували, що збитки на УЗ генерує пасажирський напрямок (близько 15 млрд торік), а також надлишкова інфраструктура.

Раніше стало відомо, що Кабмін спростив процедури, і тепер Укрзалізниця зможе самостійно продавати металобрухт та щебінь. За оцінками, це дасть їй понад 2 млрд грн додаткового прибутку. Це дасть можливість утримати тарифи на вантажі та пасажирські перевезення на поточному рівні, і не розкручувати інфляцію.