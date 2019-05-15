Попова опровергла причастность к ряду компаний

Экс-заместитель министра информполитики Татьяна Попова опровергла причастность к компаниям, указанным в публикации с заголовком "Завершилась тяжба из-за кредитного долга свыше 6 млн долл. перед "Райффайзен Банк Аваль". Об этом говорится в соответствующем письме Поповой.

В частности, она опровергает, что имеет отношение к финансовой компании "Женева", ООО "Медиа-Эксперт" и строительно-девелоперской компании "Захидбудинвест Компани Консалтинг".

Также Попова отрицает, что она и члены ее семьи предпринимали незаконные попытки вывести бизнес-центр Increastar из-под залога.

"Еще в 2013 г. я переуступила корпоративные права и вышла из состава акционеров компаний, указанных в тексте (в т.ч. "Захидбудинвест Компани Консалтинг") и являющимися ответчиками по искам финансовой компании "Женева". В настоящее время я не имею к этим компаниям никакого отношения", - сообщила Попова.