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Поплавський став головою Аграрної партії

Новини » Політика     12.06.2020 - 19:02
Поплавський став головою Аграрної партії
Фото: Михайло Поплавський (прес-служба)

У партії заявили, що збираються йти на місцеві вибори

Михайла Поплавського обрано головою Аграрної партії України. Таке рішення було прийняте на черговому XXVI з’їзді партії, який відбувся 12 липня у Києві.

Про це повідомляє прес-служба партії, передає РБК-Україна.

У заході взяли участь делегати з 17 регіональних партійних організацій, члени Політичної ради партії. Під час з'їзду було оголошено, що партія збирається на місцеві вибори восени цього року.

"Для мене велика честь і відповідальність стати головою Аграрної партії України. Аграрна партія повинна стати номер один в Україні. Для цього потрібно: дуже організована і злагоджена робота центрального апарату та відповідальний і професійний підхід до справи наших регіональних лідерів", - сказав Михайло Поплавський.

Нагадаємо, Михайло Поплавський - почесний президент Київського національного університету культури та мистецтв, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч мистецтв України.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Михаил Поплавский
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