Попит в ЗСУ на "сталеві бункери" від "Метінвесту" зростає: де саме користуються попитом

Від початку повномасштабного вторгнення РФ група "Метінвест" Ріната Ахматова у межах ініціативи "Сталевий Фронт" налагодила виробництво мобільних металевих укриттів, які отримали назву "сталеві криївки". Їх на фронт постачають у вигляді окремих укриттів, командних пунктів, які складаються з декількох одиниць, і навіть підземного госпіталю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Водночас, росте попит на фронті на "укриття-малюки", для операторів дронів.

"Високий попит має зменшена вдвічі "криївка" для екіпажів пілотів дронів. Цей "малюк" розміром 3 м завдовжки та 2 м у діаметрі дає змогу швидко й непомітно інсталювати "криївку" та вести ефективну роботу з розвідки й ураження бойових цілей підрозділами аеророзвідки чи ударних БпЛА", - каже операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко.

Правильне встановлення укриття є критично важливим для ефективності сталевих криївок. Зазвичай їх заглиблюють у землю на 3,5 метра та більше, а для додаткового захисту зверху конструкції вкладають дерев’яні бруси, які потім засипають землею. Військові підтвердили, що такі укриття здатні витримати прямі влучання 152-міліметрових снарядів - одних із найпотужніших, що використовуються на полі бою.

З 2022 року, відколи в "Метінвесті" розпочали виробництво металевих бункерів, процес їхнього виготовлення налагодився, став систематичним і значно пришвидшився, кажуть у компанії.

"Зараз змінено сам підхід до власного сталевого виробництва. На ділянці одночасно працюють над створенням серії укриттів, а не штучних замовлень, як це було в минулі роки", - наголошує Мироненко.

Наразі в компанії зазначають, що "Метінвест" досяг верхньої позначки в об’ємах військового виробництва. Збільшення потокового виробництва вимагає певних умов - наприклад, залучення більшої кількості фахівців.

"Вироби для армії - це ще одне завдання для металургів і гірників, яких відлучають від основного виробництва (випуску сталі / напівфабрикатів / сировини). Наймати нових людей важко через міграцію, мобілізацію, питання з бронюванням тощо. Можливість формування постійної команди фахівців, залучених тільки до виконання державних замовлень, сприяло б посиленню цього напряму, збільшенню обсягів виробництва тощо", - кажуть у компанії.

Нагадаємо, за час війни "Метінвест" передав на фронт вже понад 600 укриттів, на загальну суму більше 300 млн грн. Всі укриття бійці отримують безоплатно.

Від початку повномасштабного вторгнення компанія "Метінвест" спрямувала на допомогу Україні та її громадянам вже 8 млрд грн. З них 4,4 млрд грн – це кошти на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова". Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.