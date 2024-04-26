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Попит на валюту знижується: банки скоротили ввезення доларів та євро в Україну

Україна, П'ятниця 26 квітня 2024 08:51
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Попит на валюту знижується: банки скоротили ввезення доларів та євро в Україну Фото: за березень в Україну ввезли 855 млн доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України в березні 2024 року, становив 855 млн. доларів. Це на 25% менше, ніж у лютому 1,138 млрд. доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

При цьому банки ввезли за березень 622 млн доларів і євро на 232 млн доларів в еквіваленті.

Попит на валюту знижується: банки скоротили ввезення доларів та євро в Україну

За даними НБУ, за березень з України вивезли валюти на 70 млн доларів.

Попит на валюту знижується: банки скоротили ввезення доларів та євро в Україну

Попит на валюту

Нагадаємо, населення України у березні 2024 року купило у банках 574,9 млн доларів, що на 30,3% менше у порівнянні з лютим на 30,3%, коли українці купили 824,5 млн доларів.

Як зазначив екс-глава Ради НБУ Богдан Данилишин, приріст попиту на валюту переважно пов'язаний із тиском з боку населення, який за I квартал 2024 року купив 2,5 млрд доларів, що вдвічі більше за аналогічний період минулого року.

За його оцінками, всього на руках у населення та бізнесу перебуває готівкова валюта на суму понад 120 млрд доларів.

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