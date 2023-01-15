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Попит на швейцарський франк як валюту-гавань щезає: що відомо

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Європа, Неділя 15 січня 2023 22:49
Попит на швейцарський франк як валюту-гавань щезає: що відомо Фото: швейцарський франк припиняє бути валютою-гаванню (pixabay.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Швейцарський франк втрачає свою перевагу, оскільки перспективи євро покращуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, такі валюти, як швейцарський франк, традиційно використовувалися для подолання ринкових потрясінь. Проте, зважаючи на поліпшення ситуації з євро, що обумовлено зниженням цін на енергоносії, уповільненням ФРС щодо підвищення ставки, а також намаганням Китаю відновити економіку, попит на швейцарський франк не просто падає, а щезає.

Bloomberg пише, що оптимістичному зрушенню євро допоміг крос-курс "євро-франк", що дало змогу подолати паритет уперше за шість місяців.

"Це контрастує з минулим роком, коли франк різко зріс на фоні складнощів євро, оскільки побоювання інфляції та рецесії змусили інвесторів звернутися до однієї з найпопулярніших валютних гаваней у світі", - зауважило видання.

Попит на швейцарський франк як валюту-гавань щезає: що відомо

Ще однією ознакою того, як швидко відновилися глобальні ризикові настрої, є спред між прибутковістю німецьких та італійських облігацій.

"Він звужується навіть тоді, коли Європейський центральний банк сигналізує про необхідність подальшого підвищення вартості запозичень", - підкреслює Кіран Коушик, валютний стратег Lombard Odier у Женеві.

Падіння франка нижче паритету з євро зумовило припущення, що Національному банку Швейцарії може бути вигідніша слабша валюта на фоні очікувань піку інфляції в економіці, орієнтованій на експорт. Незважаючи на хороші показники стосовно євро, швейцарська валюта також зросла приблизно на 8% щодо долара з початку листопада.

Втім, пише Bloomberg, більшість стратегів і портфельних менеджерів погоджуються, що фундаментальні економічні показники Швейцарії, включаючи відносно сильніший дефляційний тиск і тенденцію інвесторів вдаватися до франків, означає, що будь-яке зниження курсу швейцарської валюти буде обмеженим протягом тривалого часу.

"Якщо ризики для перспектив єврозони знову зростуть, франк має відновитися, тільки-но центральні банки надішлють сильніші сигнали про необхідність жорсткіших фінансових умов", - підкреслив Мартін Ленц, старший портфельний менеджер Union Investment Privatfonds GmbH у Франкфурті.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Волл-стріт вважає: зростання євро тільки починається, а енергетичний гамбіт диктатора Путіна провалився, оскільки тепла зима рятує Європу.

Крім того, ми писали, що ЄС готовий взяти на себе провідну роль у відновленні України.

Нагадаємо, що, за словами директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої, 2023-й для глобальної економіки буде важчим, ніж рік, який залишився позаду. За прогнозом Організації економічного співробітництва та розвитку, темпи зростання глобальної економіки і далі знижуватимуться. У 2023-му вони можуть сповільнитися до 2,2%.

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