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Попит на долари та євро впав: банки вдвічі скоротили ввезення в Україну готівкової валюти

Фото: українці влітку втратили інтерес до валюти (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у липні 2023 року, становив 322 млн доларів. Це більш ніж удвічі менше, ніж у червні (638 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Обсяг у доларах скоротився з 424 млн доларів до 217 млн доларів, обсяг у євро - 208 млн до 96 млн доларів.

За даними НБУ, у липні з України вивезли 73 млн доларів, що на 20 млн доларів менше, ніж у червні (73 млн доларів).

Попит на валюту

На початку 2023 року банки ввезли до України рекордний з початку війни обсяг готівкової валюти. Після цього у березні курс долара різко знизився - з 40 до 38 гривень за долар. У червні-липні курс впав до 37,2 гривні за долар.

Однак наприкінці серпня курс долара різко пішов нагору і досяг рівня 38,6 гривень за долар.

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