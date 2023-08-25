Попит на долари та євро впав: банки вдвічі скоротили ввезення в Україну готівкової валюти

Обсяг у доларах скоротився з 424 млн доларів до 217 млн доларів, обсяг у євро - 208 млн до 96 млн доларів.

За даними НБУ, у липні з України вивезли 73 млн доларів, що на 20 млн доларів менше, ніж у червні (73 млн доларів).

Попит на валюту

На початку 2023 року банки ввезли до України рекордний з початку війни обсяг готівкової валюти. Після цього у березні курс долара різко знизився - з 40 до 38 гривень за долар. У червні-липні курс впав до 37,2 гривні за долар.

Однак наприкінці серпня курс долара різко пішов нагору і досяг рівня 38,6 гривень за долар.