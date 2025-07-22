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Попит на автотовари зростає: українці все частіше оновлюють авто через OLX

Україна, Вівторок 22 липня 2025 10:01 promo
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Попит на автотовари зростає: українці все частіше оновлюють авто через OLX Фото: українці все частіше оновлюють авто через OLX (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

Дбаючи про своє авто та вчасно обслуговуючи його - ви економите в майбутньому кошти на ремонті. Попит на автозапчастини та автоаксесуари стрімко зростає, а разом із ним - і популярність онлайн-платформ, де можна швидко знайти все необхідне.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані аналітики OLX Україна, згідно з якими у червні 2025 року зафіксовано зростання* інтересу майже у всіх ключових категоріях.

Автомобільні фільтри, кондиціонери, домкрати, автохолодильники, зарядні пристрої - усе це українці дедалі частіше купують онлайн. Ідеальне місце для таких покупок - саме OLX, де доступні мільйони оголошень за вигідними цінами та з можливістю скористатися безпечною OLX Доставкою.

Фільтри - зростання попиту та цін

Фільтри салону: попит зріс на +36%, а ціни на 14% (до 300 грн);

  • Паливні фільтри: на 6% більше відгуків та +25% до ціни (до 500 грн);
  • Повітряні фільтри: зростання попиту на 12%, а ціни - на 33% (до 400 грн);
  • Мастильні фільтри: + 12% до попиту та 9% до ціни (273 грн).

Влітку особливу популярність мають запчастини та устаткування, пов’язане з кліматом. Попит на автокондиціонери зріс на 22%, а середня ціна становить 3 325 грн (+19% за рік).

Традиційно велику популярність серед автомобілісти мають товари для безпеки та комфорту користування авто. Наприклад, у червні цього року на OLX було опубліковано понад 21 тисячі оголошень з продажу автоковриків (1 000 грн); майже 7,5 тисяч оголошень про продаж авточохлів, тентів та накидок, що особливо популярні влітку та захищають авто від сонця - 800 грн середня ціна; а також міні-холодильники для авто - 5 733 грн середня вартість (+43% за рік) та майже 1,5 тисячі оголошень.

Що найчастіше українці шукають в категорії "Авто"

У топ-10 пошукових запитів на OLX увійшли:

  • домкрат;
  • компресор;
  • зарядний пристрій;
  • автохолодильник;
  • бокс на дах;
  • чохли на сидіння;
  • камера заднього виду;
  • вогнегасники.

Усі ці товари можна швидко, зручно та безпечно придбати на OLX й скористатись послугою OLX Доставка. Від фільтрів до тюнінг-аксесуарів — все це доступно за кілька кліків на OLX серед тисяч пропозицій на будь-який гаманець та для всіх моделей авто.

Як купувати безпечно та без ризиків

Також варто пам’ятати про базові правила безпеки: не надсилайте передоплату, уникайте переходів за сторонніми посиланнями, а також будьте обережні з пропозиціями, ціна яких в кілька разів нижча за ринкову - це може бути ознакою шахрайства. Звертайте увагу на рейтинг продавця, читайте відгуки, перевіряйте фото товару та опис, уточнюйте сумісність із вашим авто.

У час, коли власний автомобіль - не просто засіб пересування, а частина стилю життя, важливо мати швидкий доступ до якісних запчастин і аксесуарів. OLX стає надійним помічником для мільйонів водіїв, дозволяючи не лише заощаджувати час і гроші, а й робити покупки з упевненістю та зручністю.

*За даними OLX, у порівнянні з червнем 2024 року.

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OLX Автомобільний ринок
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