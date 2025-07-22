Спрос на автотовары растет: украинцы все чаще обновляют авто через OLX

Заботясь о своем авто и вовремя обслуживая его - вы экономите в будущем средства на ремонте. Спрос на автозапчасти и автоаксессуары стремительно растет, а вместе с ним - и популярность онлайн-платформ, где можно быстро найти все необходимое.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные аналитики OLX Украина , согласно которым в июне 2025 года зафиксирован рост* интереса почти во всех ключевых категориях.

Автомобильные фильтры, кондиционеры, домкраты, автохолодильники, зарядные устройства - все это украинцы все чаще покупают онлайн. Идеальное место для таких покупок - именно OLX, где доступны миллионы объявлений по выгодным ценам и с возможностью воспользоваться безопасной OLX Доставкой.

Фильтры - рост спроса и цен

Фильтры салона: спрос вырос на +36%, а цены на 14% (до 300 грн);

Топливные фильтры: на 6% больше откликов и +25% к цене (до 500 грн);

Воздушные фильтры: рост спроса на 12%, а цены - на 33% (до 400 грн);

Смазочные фильтры: +12% к спросу и 9% к цене (273 грн).

Летом особой популярностью пользуются запчасти и оборудование, связанное с климатом. Спрос на автокондиционеры вырос на 22%, а средняя цена составляет 3 325 грн (+19% за год).

Традиционно большой популярностью среди автомобилистов пользуются товары для безопасности и комфорта пользования авто. Например, в июне этого года на OLX было опубликовано более 21 тысячи объявлений по продаже автоковриков (1 000 грн); почти 7,5 тысяч объявлений о продаже авточехлов, тентов и накидок, которые особенно популярны летом и защищают авто от солнца - 800 грн средняя цена; а также мини-холодильники для авто - 5 733 грн средняя стоимость (+43% за год) и почти 1,5 тысячи объявлений.

Что чаще всего украинцы ищут в категории "Авто"

В топ-10 поисковых запросов на OLX вошли:

домкрат;

компрессор;

зарядное устройство;

автохолодильник;

бокс на крышу;

чехлы на сиденья;

камера заднего вида;

огнетушители; огнетушители.

Все эти товары можно быстро, удобно и безопасно приобрести на OLX и воспользоваться услугой OLX Доставка. От фильтров до тюнинг-аксессуаров - все это доступно в несколько кликов на OLX среди тысяч предложений на любой кошелек и для всех моделей авто.

Как покупать безопасно и без рисков

Также стоит помнить о базовых правилах безопасности: не отправляйте предоплату, избегайте переходов по сторонним ссылкам, а также будьте осторожны с предложениями, цена которых в несколько раз ниже рыночной - это может быть признаком мошенничества. Обращайте внимание на рейтинг продавца, читайте отзывы, проверяйте фото товара и описание, уточняйте совместимость с вашим авто.

Во время, когда собственный автомобиль - не просто средство передвижения, а часть стиля жизни, важно иметь быстрый доступ к качественным запчастям и аксессуарам. OLX становится надежным помощником для миллионов водителей, позволяя не только экономить время и деньги, но и делать покупки с уверенностью и удобством.

*По данным OLX, по сравнению с июнем 2024 года.