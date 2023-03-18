Попереду тривалий шлях. До Антарктиди вирушила 28-ма українська місія

"Навіть в умовах масштабної війни ми повинні забезпечувати неперервну роботу нашої єдиної антарктичної станції, адже результати діяльності українських вчених на крижаному континенті важливі для всього світу. Там ми робимо глобальну науку XXI століття і не зупиняємося попри всі спроби ворога відкинути нас у XX", - зазначив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Фото: на станцію "Академік Вернадський" вирушила 28 група експедиторів (facebook.com/AntarcticCenter)

У 28-й Українській антарктичній експедиції - 14 учасників: 9 вчених, по 3 на кожен напрям досліджень:

біологія;

метеорологія;

геофізика.

А також до вчених доєднались:

лікар;

кухар;

сисадмін;

системний механік;

дизеліст-електрик.

Вони працюватимуть на станції впродовж року.

Очолив команду геофізик Богдан Гаврилюк. Він їде зимувати в Антарктику вдесяте, і це абсолютний рекорд для українських антарктичних експедицій. У своїй попередній - 26-й УАЕ, Богдан теж був бейскомандером, а після повернення навесні 2022-го одразу став на захист України в лавах Прикордонної служби.

Крім того, вперше за останні п'ять років експедиція складається тільки з чоловіків.

"На жаль, на цей конкурс подалося лише 5 жінок (торік - 19), але вони не подолали всі етапи конкурсного відбору", - повідомили в науковому центрі.

Попереду в учасників експедиції тривалий і насичений шлях. Наразі вони їдуть у Польщу, відтак – перельоти до Південної Америки, де в чилійському порту Пунта-Аренас на майбутніх зимівників уже чекає наше судно "Ноосфера". Криголам має доправити на станцію 28-му УАЕ та повернути на "велику землю" 27-му УАЕ, яка вже рік відпрацювала в Антарктиді.

Нагадаємо, нещодавно на станції "Академік Вернадський" провели дерусифікацію.

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