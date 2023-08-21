"Попався" на хабарі від призовника. У Черкаській області затримали працівника військкомату

У Черкаській області затримали групу людей, які брали хабар у призовника. Серед затриманих є співробітник військкомату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Деталі справи

За даними слідства, підозрювані отримали 3000 доларів. За ці кошти вони пообіцяли забезпечити рішення про постановку призовника на військовий облік, оформити та видати йому посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Що їм за це загрожує

Наразі правоохоронці за фактом одержання неправомірної вигоди повідомили про підозру:

службовій особі одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Черкаської області;

представнику закладу охорони здоров’я;

цивільній особі.

Фото: Затримання (facebook.com/pgo.gov.ua)

Наразі одному з них обрано запобіжний захід - тримання під вартою, відносно 2 інших осіб до суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Згідно з цією статтею передбачається покарання до 10 років позбавлення волі.

Скандали у військкоматах

Нагадаємо, в Україні останній місяць з'являються резонансні скандали із начальниками Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки.

Зокрема, журналісти виявили у воєнкома Одеської області Євгена Борисова дорогу нерухомість в Іспанії та люксові автомобілі. Правоохоронці підозрюють його у продажу "білих квитків". Борисова вже звільнили та помістили до СІЗО.

Нещодавно співробітниці Уманського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки оголосили дві підозри за те, що вона допомагала військовозобов’язаному уникнути мобілізації до ЗСУ.