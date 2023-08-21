ua en ru
Пн, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Попався" на хабарі від призовника. У Черкаській області затримали працівника військкомату

Черкаська область, Понеділок 21 серпня 2023 18:28
UA EN RU
"Попався" на хабарі від призовника. У Черкаській області затримали працівника військкомату Фото: Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

У Черкаській області затримали групу людей, які брали хабар у призовника. Серед затриманих є співробітник військкомату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі справи

За даними слідства, підозрювані отримали 3000 доларів. За ці кошти вони пообіцяли забезпечити рішення про постановку призовника на військовий облік, оформити та видати йому посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Що їм за це загрожує

Наразі правоохоронці за фактом одержання неправомірної вигоди повідомили про підозру:

  • службовій особі одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Черкаської області;
  • представнику закладу охорони здоров’я;
  • цивільній особі.

Фото: Затримання (facebook.com/pgo.gov.ua)

Наразі одному з них обрано запобіжний захід - тримання під вартою, відносно 2 інших осіб до суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Згідно з цією статтею передбачається покарання до 10 років позбавлення волі.

Скандали у військкоматах

Нагадаємо, в Україні останній місяць з'являються резонансні скандали із начальниками Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки.

Зокрема, журналісти виявили у воєнкома Одеської області Євгена Борисова дорогу нерухомість в Іспанії та люксові автомобілі. Правоохоронці підозрюють його у продажу "білих квитків". Борисова вже звільнили та помістили до СІЗО.

Нещодавно співробітниці Уманського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки оголосили дві підозри за те, що вона допомагала військовозобов’язаному уникнути мобілізації до ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
коррупция Черкасская область
NEWS
Чи зростуть ціни на бензин до 60 гривень: експерт дав прогноз на осінь
Чи зростуть ціни на бензин до 60 гривень: експерт дав прогноз на осінь
DAILY
Чому на Заході не вірять в успіх літнього наступу ЗСУ і чого чекати від подій на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чому на Заході не вірять в успіх літнього наступу ЗСУ і чого чекати від подій на фронті