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"Попался" на взятке от призывника. В Черкасской области задержали работника военкомата

Черкасская область, Понедельник 21 августа 2023 18:28
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"Попался" на взятке от призывника. В Черкасской области задержали работника военкомата Фото: Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В Черкасской области задержали группу людей, которые брали взятку у призывника. Среди задержанных есть сотрудник военкомата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

По данным следствия, подозреваемые получили 3000 долларов. За эти средства они пообещали обеспечить решение о постановке призывника на воинский учет, оформить и выдать ему удостоверение о приписке к призывному участку.

Что им за это грозит

Сейчас правоохранители по факту получения неправомерной выгоды сообщили о подозрении:

  • должностному лицу одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Черкасской области;
  • представителю учреждения здравоохранения;
  • гражданскому лицу.

Фото: Задержание (facebook.com/pgo.gov.ua)

Сейчас одному из них избрана мера пресечения - содержание под стражей, в отношении 2 других лиц в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно этой статье предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы.

Скандалы в военкоматах

Напомним, в Украине последний месяц появляются резонансные скандалы с начальниками Территориальных центров комплектования и соцподдержки.

В частности, журналисты обнаружили у военкома Одесской области Евгения Борисова дорогую недвижимость в Испании и люксовые автомобили. Правоохранители подозревают его в продаже "белых билетов". Борисова уже уволили и поместили в СИЗО.

Недавно сотруднице Уманского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки объявили два подозрения за то, что она помогала военнообязанному избежать мобилизации в ВСУ.

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