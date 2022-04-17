Попавший под санкции олигарх Дерипаска спрятал свою яхту в водах Турции

Дерипаска, основатель российского алюминиевого гиганта "Русал", попал под санкции США, Европейского Союза и Великобритании.

73-метровая яхта Clio прибыла в субботу к берегам Гечека в прибрежной провинции Эгейского моря Мугла. Судно под флагом Каймановых островов остается в бухте у Геджека.

Прибытие Clio в турецкие воды произошло после того, как две суперяхты, связанные с российским миллиардером Романом Абрамовичем, который в этом месяце неожиданно появился на мирных переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле, пришвартовались в турецких портах.

Мировые правительства стремятся изолировать президента Владимира Путина и его союзников в связи с вторжением России в Украину.

Член НАТО Турция имеет морскую границу с Украиной и Россией в Черном море, имеет хорошие связи с обеими сторонами и выступает посредником в конфликте. Она поддерживал Киев, но также выступает против санкций против Москвы, включая меры против российских миллиардеров.

Анкара в значительной степени зависит от импорта российских энергоносителей и туристов и стала убежищем для россиян, спасающихся от санкций, и многие вложили средства в турецкую недвижимость.