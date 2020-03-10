Попавший под люстрацию прокурор Киева вышел на работу

Восстановленный в должности прокурора Киева Сергей Юлдашев приступил к выполнению обязанностей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Киева.

Сообщается, что Юлдашев 10 марта провел первое совещание с коллективом столичной прокуратуры и призвал прокуроров к совместной и эффективной работе.

"Уверен, что мы всегда найдем взаимопонимание", - заявил Юлдашев.

Отметим, Днепропетровский окружной административный суд восстановил Юлдашева в должности 25 февраля. В дальнейшем генпрокурор подписал приказ о его восстановлении на посту прокурора Киева.

Напомним, Юлдашев был уволен в 2015 году по результатам люстрационной проверки. До этого против него было открыто уголовное дело по факту злоупотребления властью и получения неправомерной выгоды.

По его мнению, он не попадал под действие закона "Об очищении власти". Он также заявлял, что закон о люстрации якобы должен был применяться исключительно индивидуально. Он также отрицал, что участвовал в расследовании уголовных производств относительно участников Майдана. Кроме того, он отрицал причастность к узурпации власти бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.