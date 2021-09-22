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По цене Kia Sportage: для Toyota Land Cruiser 300 выпущен дорогой тюнинговый обвес

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Среда 22 сентября 2021 10:00
По цене Kia Sportage: для Toyota Land Cruiser 300 выпущен дорогой тюнинговый обвес Фото: Toyota Land Cruiser 300 (libertywalk.co.jp)
Автор: Константин Широкун

Японское тюнинг-ателье Liberty Walk представило пакет доработок для внедорожника для Toyota Land Cruiser 300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Liberty Walk.

Японское тюнинг-ателье Liberty Walk стало популярным благодаря ярким обвесам для суперкаров и внедорожников. Конечно, они не могли пройти мимо "родного" Toyota Land Cruiser 300.

Японский тюнер анонсировал для "трехсотки" тюнинг-комплект, разработанный в сотрудничестве со Sphere Light. Новый кит доступен к заказу с 2022 года. Liberty Walk оснастил внедорожник новым спойлером спереди, дополнительными светодиодными дневными ходовыми огнями и пр.

По цене Kia Sportage: для Toyota Land Cruiser 300 выпущен дорогой тюнинговый обвесЛоготип Toyota на решетке радиатора заменили на надпись Liberty Walk с имитацией углеродного волокна. В передние крылья встроили дополнительные воздухозаборники. 22-дюймовые колесные диски не только больше опциональных заводских на дюйм, но и значительно шире. Крыша и пятая дверь получили дополнительные спойлеры.

Первые поставки кита заказчикам ожидаются в 2022 году, но Liberty Walk уже объявила цены. Полный тюнинг-набор обойдется покупателям в 17 870 долларов в Японии и 19 580 долларов на других рынках.

Ранее мы писали, что полноразмерный пикап на базе Toyota Land Cruiser 300 представили официально. Полноразмерный пикап Toyota Tundra в третьем поколении переехал на новую платформу.

Также сообщалось, что китайцы показали первый в мире электромобиль с лазерным автопилотом. Датчики LiDAR за решеткой радиатора могут точно распознавать транспортные средства, пешеходов и небольшие препятствия на дороге.

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