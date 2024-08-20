Понтонний міст через Сейм у Курській області ліквідовано, - супутникові знімки

Понтонна переправа, збудована російськими військовими через річку Сейм у Курській області Росії, зникла. Поруч із місцем, де вона була, піднімається дим, ймовірно, від вибуху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радио Свобода ".

Нові супутникові знімки, зроблені 19 серпня, показують, що за 500 метрів від понтонної переправи між селами Званне та Глушкове зафіксовано дим.

Раніше спалах поблизу переправи помітили супутники системи NASA FIRMS, що фіксують пожежі на земній поверхні.

Ще один понтонний міст, збудований на схід від села Глушкове, на знімку за 19 серпня, як і раніше, є.

Раніше супутникові знімки показали, що російські військові змогли побудувати дві понтонні переправи через річку Сейм у Курській області, де ЗСУ знищили два стаціонарні мости.

Ці мости з'єднували ділянку площею близько 700 км від решти Курської області. Через них йшли постачання боєприпасів російським військам. Наразі ця територія фактично відрізана і швидше за все найближчим часом буде зайнята ЗСУ.

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Нагадаємо, українські війська увійшли до Курської області 6 серпня. Як заявив 19 серпня президент Володимир Зеленський, на сьогоднішній день наші сили контролюють понад 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населені пункти.