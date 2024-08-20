ua en ru
Вт, 20 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Понтонний міст через Сейм у Курській області ліквідовано, - супутникові знімки

Росія, Вівторок 20 серпня 2024 08:19
UA EN RU
Понтонний міст через Сейм у Курській області ліквідовано, - супутникові знімки Фото: зруйнований міст через Сейм у Курській області (t_me_astrapress)
Автор: Олександр Білоус

Понтонна переправа, збудована російськими військовими через річку Сейм у Курській області Росії, зникла. Поруч із місцем, де вона була, піднімається дим, ймовірно, від вибуху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радио Свобода".

Нові супутникові знімки, зроблені 19 серпня, показують, що за 500 метрів від понтонної переправи між селами Званне та Глушкове зафіксовано дим.

Раніше спалах поблизу переправи помітили супутники системи NASA FIRMS, що фіксують пожежі на земній поверхні.

Ще один понтонний міст, збудований на схід від села Глушкове, на знімку за 19 серпня, як і раніше, є.

Раніше супутникові знімки показали, що російські військові змогли побудувати дві понтонні переправи через річку Сейм у Курській області, де ЗСУ знищили два стаціонарні мости.

Ці мости з'єднували ділянку площею близько 700 км від решти Курської області. Через них йшли постачання боєприпасів російським військам. Наразі ця територія фактично відрізана і швидше за все найближчим часом буде зайнята ЗСУ.

Понтонний міст через Сейм у Курській області ліквідовано, - супутникові знімки

deepstatemap.live

Нагадаємо, українські війська увійшли до Курської області 6 серпня. Як заявив 19 серпня президент Володимир Зеленський, на сьогоднішній день наші сили контролюють понад 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населені пункти.

Детальніше про операцію читайте у матеріалі РБК-Україна "Зона ризику. Чого чекати від настання ЗСУ в Курській області і як це змінить війну".

Читайте РБК-Україна в Google News
Курська область Війна в Україні
NEWS
ISW показав просування українських військ у Курській області 19 серпня
ISW показав просування українських військ у Курській області 19 серпня
DAILY
Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну