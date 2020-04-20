Японский вирусолог сомневается в возможности проведения Олимпийские игры в 2021 году

Олимпийские игры в Токио, ранее перенесенные с 2020 на 2021 год, вряд ли удастся провести и в следующем году из-за неясных перспектив в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил специалист по инфекционным болезням из Университета Кобэ Кэнтаро Ивата, передает CNN.

"Я не думаю, что возможно провести Олимпийские игры в следующем году. Люди приедут из сотен стран... и, хотя Япония к следующему лету может взять под контроль (распространение - ред) заболевания, я не думаю, что так будет везде ", - сообщил он.

При этом он отметил, что настроен очень пессимистично относительно проведения Игр следующим летом

"Если только их не проведут иным образом - без зрителей или с их ограниченным числом", - добавил он.

Напомним, на фоне пандемии коронавируса Япония перенесла проведение Олимпийских Игр-2020 на следующий год.

Кроме того, власти Японии предлагают пакет мер для стимулирования экономики на сумму 16-17% от валового внутреннего продукта. Отметим, по данным Всемирного банка на 2019 год, ВВП Японии составляет 4,9 трлн долларов. Таким образом, пакет помощи будет чуть менее триллиона долларов.