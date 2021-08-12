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На Японию совершили кибератаку: произошла утечка данных

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Токио, Четверг 12 августа 2021 09:36
На Японию совершили кибератаку: произошла утечка данных Фото: на Японию совершили кибератаку (freepik.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В 129 японских правительственных учреждениях и компаниях произошла утечка данных. Хакеры получили доступ к программе обмена информацией.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NHK.

Японская компания Fujitsu обновила данные о несанкционированном доступе к ее программе ProjectWEB, которая широко используется правительственными учреждениями и бизнесом.

От кибератаки пострадали секретариат Кабинета министров, Министерство иностранных дел и Министерство национальных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма.

Похищенные данные содержали информацию о системах клиентов, о материалах, связанных с реализацией проектов, а также такую информацию личного характера, как имена и адреса электронной почты клиентов.

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Япония Кибератака
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