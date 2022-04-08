ru ua
Пт, 08 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Япония запретит импорт угля из России и введет дополнительные санкции

Новина українською →
Токио, Пятница 08 апреля 2022 13:18
Япония запретит импорт угля из России и введет дополнительные санкции Фото: премьер-министр Японии Фумио Кисида (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Япония, третий по величине импортер угля в мире, заявила, что запретит импорт угля из России и введет ряд дополнительных санкций. Новые ограничения будут включать заморозку активов двух крупных банков и расширение санкций против физических лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Фумио Кисида сделал заявление, которое следует за аналогичными шагами, предпринятыми Соединенными Штатами и странами Европейского Союза, на пресс-конференции вскоре после того, как Япония объявила о высылке восьми российских дипломатов и торговых представителей.

Это знаменует собой разворот для Японии, которая ранее заявляла, что будет постепенно сокращать импорт при поиске альтернативных поставщиков после санкций против России после ее вторжения в Украину 24 февраля.

Этот шаг также подчеркивает потенциальный сдвиг в политике закупок энергии в Японии.

По данным правительства, в 2021 году на Россию приходилось 11% всего импорта угля в Японию. В 2021 году Россия была пятым по величине поставщиком сырого и сжиженного природного газа (СПГ) в Японию.

Согласно данным Управления энергетической информации США, Япония импортирует почти весь потребляемый ею уголь, что делает ее третьим по величине импортером после Индии и Китая.

После вторжения России в Украину Япония усилила санкции, начиная от исключения Москвы из международной платежной сети SWIFT и заканчивая замораживанием активов центрального банка. Также были заморожены активы российских чиновников, олигархов, банков и другие меры, в том числе высоких технологий в Россию.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
44-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
44-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну