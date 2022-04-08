Япония запретит импорт угля из России и введет дополнительные санкции

Япония, третий по величине импортер угля в мире, заявила, что запретит импорт угля из России и введет ряд дополнительных санкций. Новые ограничения будут включать заморозку активов двух крупных банков и расширение санкций против физических лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Премьер-министр Фумио Кисида сделал заявление, которое следует за аналогичными шагами, предпринятыми Соединенными Штатами и странами Европейского Союза, на пресс-конференции вскоре после того, как Япония объявила о высылке восьми российских дипломатов и торговых представителей.

Это знаменует собой разворот для Японии, которая ранее заявляла, что будет постепенно сокращать импорт при поиске альтернативных поставщиков после санкций против России после ее вторжения в Украину 24 февраля.

Этот шаг также подчеркивает потенциальный сдвиг в политике закупок энергии в Японии.

По данным правительства, в 2021 году на Россию приходилось 11% всего импорта угля в Японию. В 2021 году Россия была пятым по величине поставщиком сырого и сжиженного природного газа (СПГ) в Японию.

Согласно данным Управления энергетической информации США, Япония импортирует почти весь потребляемый ею уголь, что делает ее третьим по величине импортером после Индии и Китая.

После вторжения России в Украину Япония усилила санкции, начиная от исключения Москвы из международной платежной сети SWIFT и заканчивая замораживанием активов центрального банка. Также были заморожены активы российских чиновников, олигархов, банков и другие меры, в том числе высоких технологий в Россию.