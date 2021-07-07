ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Япония впервые заявила о российской угрозе в проекте стратегии кибербезопасности

Новина українською →
Токио, Среда 07 июля 2021 06:33
Япония впервые заявила о российской угрозе в проекте стратегии кибербезопасности Фото: в Токио заявили об угрозах кибератак РФ в проекте стратегии кибербезопасности (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Япония впервые упомянула об угрозах со стороны России и Китая в проекте стратегии кибербезопасности. Москва использует хакерские атаки в военных и политических целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Существует вероятность, что Китай совершает кражу информации оборонных и передовых технологических предприятий, в то время как Россия проводит кибератаки для осуществления военных и политических целей, говорится в тексте документа.

Новая стратегия кибербезопасности должна быть утверждена осенью. Япония для укрепления кибербезопасности готова проводить учения с США, создавать стандарты безопасности для IT-оборудования и наращивать потенциал защиты от хакеров.

Накануне источники Bloomberg заявили, что российские правительственные хакеры взломали Национальный комитет Республиканской партии США. В самой партии отрицают факт взлома.

Читайте РБК-Украина в Google News
кибератака
NEWS
Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию по войскам РФ возле Украины
Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию по войскам РФ возле Украины
DAILY
После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине