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Японія і Камбоджа займатимуться розмінуванням України

Фото: табличка "Небезпечно, міни" (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Японія і Камбоджа будуть разом співпрацювати з метою розмінування України та інших країн, які охопила війна.

Про це заявила голова МЗС Японії Йоко Камікава, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Вона наголосила, що Камбоджа є лідером у протимінній діяльності в усьому світі.

"Камбоджа є важливим партнером Японії в її глобальних зусиллях з розмінування. Також я впевнена, що Камбоджа зробить великий внесок у підвищення поінформованості про нелюдяність протипіхотних мін як країна, що постраждала від них", - сказала Йоко Камікава під час візиту до Камбоджійського центру протимінної діяльності.

Також очільниця японського МЗС додала, що в рамках Японсько-камбоджійської ініціативи з протимінної діяльності Японія надасть повномасштабну допомогу в гуманітарному розмінуванні в Україні.

Зокрема, вже наступного тижня Україна матиме велику машину для розмінування, а наступного місяця у Камбоджі відбудеться навчання українського персоналу щодо того, як працювати з цією машиною.

Крім того, Associated Press зазначило, що камбоджійські сапери є одними з найдосвідченіших у світі, і кілька тисяч із них були відправлені за останнє десятиліття під егідою ООН для роботи в Африці та на Близькому Сході. У 2022 році Камбоджа розпочала підготовку саперів з України, яка також страждає від високої щільності наземних мін та інших боєприпасів, що не розірвалися.

У своєму звіті за 2022 рік НУО Landmine Monitor занесла Камбоджу й Україну до числа дев'яти країн із "масштабним" мінним забрудненням, що означає, що на їхній території є понад 100 квадратних кілометрів неочищених полів.

Після закінчення бойових дій у Камбоджі майже 20 000 людей загинули і близько 45 000 дістали поранення через вибухові речовини, які залишилися після війни, хоча середньорічна кількість загиблих скоротилася з кількох тисяч до менш ніж 100 осіб.

Нагадаємо, що цього тижня країна-агресор Росії випустила по території України понад 600 КАБів, більше 60 "Шахедів" та майже 40 ракет різних типів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Естонія передала Україні зенітно-ракетні комплекси малого радіусу Mistral.

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