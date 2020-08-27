На Понинковской картонно-бумажной фабрике рассказали, как в эпидемию коронавируса поддерживать свой регион

За 2019 год Понинковская картонно-бумажная фабрика заплатила более 130 млн грн налогов, что составило 40% местного бюджета. Об этом говориться в сюжете телеканала ICTV.

По словам директора предприятия Руслана Савы, ценности Понинковской фабрики помогают предприятию преодолеть самые сложные времена. В частности, управленец заметил, что честная работа и стратегическая поддержка местной экономики всегда была приоритетом для предприятия. «Разумеется, всегда найдутся какие-то критики, но мы не обращаем на это внимание. Главное для нас – честно делать свое дело», – отметил Руслан Сава.

Напомним, Понинковская картонно-бумажная фабрика – одно из старейших предприятий Украины в отрасли бумажной промышленности. Первое письменное упоминание о Понинковский бумажной фабрике датируется еще 1787 годом. Во времена Советского Союза Понинковская картонно-бумажная фабрика была одним из самых успешных бумагоделательных предприятий. На заводе производилось более 150 наименований продукции, в тетрадях ее производства писал каждый четвертый ученик бывшего Союза.

По состоянию на июль 2020 года на фабрике работают 950 человек. Около половины из них (369) – молодые специалисты, которые набираются опыта и официального трудового стажа. Треть работников (307) – люди предпенсионного возраста. Фабрикой принято решение сохранять эти рабочие места из-за минимальных возможностей трудоустройства возрастных сотрудников. Основная часть работников Понинковской картонно-бумажной фабрики проживает в Хмельницкой области. Кроме того, предприятие является градо- и бюджетообразующим для местной Понинковской общины.