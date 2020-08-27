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На Понінківській картонно-паперовій фабриці розповіли, як за епідемії коронавірусу підтримувати свій регіон

Прес-релізи, Четвер 27 серпня 2020 17:46

За 2019 рік Понінківська картонно-паперова фабрика заплатила понад 130 млн грн податків, що склало 40% місцевого бюджету. Про це говориться в сюжеті телеканалу ICTV.

На Понінківській картонно-паперовій фабриці розповіли, як за епідемії коронавірусу підтримувати свій регіон

За словами директора підприємства Руслана Сави, цінності Понінківської фабрики допомагають підприємству подолати найскладніші часи. Зокрема управлінець зауважив, що чесна робота і стратегічна підтримка місцевої економіки завжди була пріоритетом для підприємства. «Зрозуміло, завжди знайдуться якісь критики, але ми не звертаємо на це увагу. Головне для нас – чесно робити свою справу», – зазначив Руслан Сава.

Нагадаємо: Понінківська картонно-паперова фабрика є одним із найстаріших підприємств України в галузі паперової промисловості. Перша письмова згадка про Понінківську папірню датується ще 1787 роком. За часів Радянського Союзу Понінківська картонно-паперова фабрика була одним із найуспішніших підприємств – виробників паперу. На заводі вироблялося понад 150 найменувань продукції, в зошитах її виробництва писав кожен четвертий учень колишнього Союзу.

Станом на липень 2020 року на фабриці працюють 950 осіб. Близько половини з них (369) – молоді фахівці, які набираються досвіду й офіційного трудового стажу. Третина працівників (307) – люди передпенсійного віку. Фабрикою прийнято рішення зберігати ці робочі місця через мінімальні можливості працевлаштування вікових співробітників. Основна частина працівників Понінківської картонно-паперової фабрики проживає у Хмельницькій області. Крім того, підприємство є місто- та бюджетоутворюючим для місцевої Понінківської громади.

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