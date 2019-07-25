ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Понинковская фабрика будет судиться с Минэкологии из-за лжи

Новости » Экономика    25.07.2019 - 17:26
Понинковская фабрика будет судиться с Минэкологии из-за лжи
Фото: Понинковская картонно-бумажная фабрика (youtube.com Гофро Эксперт)

Никаких оснований для закрытия Понинковский фабрики нет

ООО "Понинковская картонно-бумажная фабрика Украина" подает судебный иск против Министерства экологии Украины за распространение недостоверной информации о своем закрытии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Как отметили в пресс-службе, никаких оснований для закрытия Понинковский фабрики нет, поэтому предприятие собирается подать иск о клевете.

"Недостоверная, если не сказать лживая информация о закрытии предприятия, которую позволили себе обнародовать на официальном портале Министерства экологии Украины стала причиной дезинформации для ряда СМИ. Ссылаясь на нее, они написали якобы о закрытии фабрики. Подобная информация не просто не соответствует действительности, но и привела к имиджевым потерям предприятия, которое годами зарабатывало свою репутацию перед партнерами", - заявил генеральный директор ООО" Понинковской картонно-бумажной фабрики Украина" Сергей Прудкий.

Речь идет о распространенной на сайте Министерства экологии и на ее и Facebook-странице новости о том, что ООО "Понинковская картонно-бумажная фабрика Украина" якобы приостановила свою работу из-за решения Волынского окружного админсуда.

"Очень странно, что чиновники из Минэкологии опускаются до откровенной лжи и дезинформации. Хочу сообщить, что наше предприятие на законных основаниях и в дальнейшем работает: производит продукцию и осуществляет свою работу должным образом и в полном объеме выполняет свои обязательства перед партнерами и работниками. А Министерству экологии стоит ждать иск за клевету. Может, хоть это отучит наших чиновников врать", - добавил Прудкий.

Как сообщили в пресс-службе, решение Волынского окружного админсуда от 23.07.19 об остановке работы фабрики так и не вступило в силу, поскольку ООО "Понинковская картонно-бумажная фабрика Украина" подает апелляцию. На предприятии уверены в своей правоте, ведь согласно проведенных экспертиз, фабрика работает исключительно в рамках действующего законодательства с соблюдением экологических норм, а предыдущее решение суда, по мнению фабрики, является незаконным.

Кроме того, в поселке Понинка, где расположена фабрика, ранее прошел массовый митинг в поддержку предприятия.

На ЮГОКе планируют модернизировать все секции на обогатительных фабриках В Хмельницкой области активисты выступили в защиту Понинковской фабрики
Новости Украины МинэкологиифабрикаПонинковская фабрика
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь